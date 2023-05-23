В Москве нелегально сдается около 80% недорогих арендных квартир

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Порядка 80% недорогих арендных квартир в столице сдается нелегально – их собственники не платят налоги. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу отделения "Смоленская" агентства недвижимости "Азбука жилья" Романа Бабичева.

В сегменте дорогого жилья, где ставка аренды начинается от 100 тысяч рублей в месяц, сложилась обратная ситуация – легально сдается примерно 80% квартир.

По словам риелтора, рост числа собственников, которые хотели платить налоги со сдачи квартиры в аренду, отмечался в 2019 году, когда появился закон о самозанятых – ставка налога для них составляла лишь 4% при сдаче жилья физическому лицу и 6% при сдаче юрлицу.

Однако в течение того же года подобный энтузиазм и пропал. В последние годы каких-либо аналогичных тенденций не наблюдается, заключил специалист.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали шестерых риелторов по делу о сдаче в аренду несуществующего жилья.

До этого исследование показало, что в Москве спрос на недорогие арендные квартиры в марте увеличился на 10% по сравнению с аналогичным показателем февраля.