В Москве вырос спрос на недорогую аренду квартир

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве спрос на недорогие арендные квартиры в марте увеличился на 10% по сравнению с аналогичным показателем февраля. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на исследование компании "Инком-Недвижимость".

Как отмечают эксперты, лоты экономкласса на столичном рынке недвижимости не задерживаются на сайтах объявлений дольше нескольких дней. Если же речь идет еще и о квартирах с пешей доступностью метро, то предложения находят арендаторов и вовсе за несколько часов.

Ожидается, что такая тенденция сохранится и в апреле. Специалисты связывают ее со "снижением бюджета найма": люди боятся остаться без работы и, соответственно, денег, поэтому стараются рассматривать более экономичные варианты.

Как выяснили в "Инком-Недвижимости", 85% квартиросъемщиков в Москве – жители регионов РФ или постсоветских республик, приехавших в столицу учиться или работать. Оставшиеся 15% приходятся на молодых москвичей.

Ранее сообщалось, что в России резко вырос спрос на загородную недвижимость. Специалисты объясняют это пандемией коронавируса, а также значительным подорожанием городских квартир. Многие также выбирают дачи в качестве инвестиции, чтобы защититься от обесценивания рубля.



Стоимость аренды комнаты в коммуналках в Москве за год снизилась на 5%

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!