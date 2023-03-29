Аналитики перечислили города с самым дешевым переездом из "однушки" в "двушку"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ижевск стал первым в списке городов, где людям доступен дешевый переезд из однокомнатной квартиры в двухкомнатную. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование от "Авито Недвижимости".

Аналитики выяснили, что в Ижевске россияне потратят 680 тысяч рублей на переезд в более просторную квартиру.

Второе место по доступности и дешевизне переезда заняли сразу несколько городов – Волгоград, Брянск и Тула. Аналитики отметили, что переезд из "однушки" в "двушку" в этих городах будет стоить 800 тысяч рублей.

Следующим по доступности идет Киров, где гражданам придется отдать около 810 тысяч рублей за то, чтобы перебраться в двухкомнатную квартиру.

Больше всего денег за переезд отдадут москвичи, подчеркнули исследователи. Переезд из однокомнатной квартиры в более просторную обойдется жителям столицы в 4,65 миллиона рублей. Отмечается, что данная сумма оказалась больше средней стоимости двухкомнатных квартир в 19 городах, чье население составляет более миллиона граждан. Вторым городом по дороговизне стал Сочи – 3,21 миллиона рублей за переезд.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявляла, что стоимость жилья в России может снизиться в том случае, если застройщики сами на это пойдут на фоне падения спроса. Она напомнила, что за последние два года цены на новостройки необоснованно выросли на 20–30%. Эксперт считает, что компании могут договориться о постепенном снижении цен, но это должно произойти без участия государства, в рамках рыночных механизмов.



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