Мишустин заявил о продлении налогового режима для самозанятых после 2028 года

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Налоговый режим для самозанятых будет продлен после 2028 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год.

"Пусть пройдет срок эксперимента, и потом вместе решим. Конечно, будем продлевать", – передает ТАСС слова главы кабмина.

По словам премьер-министра, конкретные условия продления налогового режима для этой категории граждан будут обсуждаться.

Мишустин напомнил об эксперименте на профессиональный доход, который был введен на 10 лет. Он отметил эффективность этого эксперимента. Главное в режиме – это налоговые ставки 4 и 6% при работе с физлицами и юрлицами соответственно. Премьер-министр добавил, что при такой деятельности нет никаких отчетов и деклараций. Работа осуществляется путем простой регистрации через мобильное приложение.

Мишустин заявил, что годовой оборот самозанятых не должен превышать 2,4 миллиона рублей, а также не должно быть постоянного работодателя.

"Да, действительно, за четыре года к эксперименту присоединились больше 7 млн человек. <...> Это серьезнейшая легализация. Люди поверили, людям удобно, и, конечно, нужно в этом смысле продолжать смотреть на результат. Осталось шесть лет до того, как он (эксперимент. – Прим. ред.) закончится", – сказал глава кабмина.

По словам премьера, для продления эксперимента необходимо обсуждение с коллегами, так как существуют нюансы, например права на пенсию.

Ранее сообщалось, что число самозанятых, уплачивающих налог на профессиональный доход в Москве, с января по октябрь 2022 года выросло более чем на 300 тысяч и составило 1,17 миллиона человек.

Самыми популярными сферами деятельности у самозанятых являются пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, а также строительство.



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