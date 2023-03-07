Аналитики рассказали, как с 2019 года изменилось число женщин среди самозанятых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Социологическое исследование показало, что за последние годы среди самозанятых заметно выросло количество женщин. Об этом сообщает RT.

Опрос провели объединение "Опоры России" и цифровая площадка "ЯЗАНЯТ". В нем приняли участие 1 023 самозанятых из российских субъектов. Аналитики выяснили, какой процент женщин был зафиксирован среди имеющих статус самозанятых в разные годы:

в 2019 году – 27%;

в 2020 году – 31%;

в 2021 году – 37%;

в 2022 году – 42%.

Оказалось, что женщины часто специализируются на предоставлении финансовых и бухгалтерских услуг (19%). Они также сдают квартиры (16%), работают в сфере рекламы, PR и маркетинга (14%).

Некоторые реализовались в области IT (9%), а кому-то ближе сфера права (8%).

В рамках опроса также стало понятно, что женщины часто предпочитают совмещать статус самозанятого с официальным трудоустройством. Специалисты считают, что это можно объяснить осторожностью при принятии финансовых решений.

Многие женщины регистрируются в качестве самозанятых во время декрета.

Средний чек у самозанятых женщин на 10–15% ниже, чем у мужчин, работающих в аналогичных отраслях.

Ранее Сергей Собянин сообщил о росте числа самозанятых в столице. По его словам, в прошлом году их стало больше на 42%.

Оказалось, что в Москве самозанятые чаще всего осуществляют свою деятельность в сфере рекламы, пассажирских перевозок, сдачи квартир, строительства и доставки. Также среди них часто встречаются творческие личности, например художники и аниматоры.



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