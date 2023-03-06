Уровень безработицы в РФ обновил исторический минимум в январе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В минувшем январе уровень безработицы в РФ по методологии Международной организации труда обновил исторический минимум, достигнув отметки в 3,6%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Число зарегистрированных безработных составляет 563,6 тысячи человек", – цитирует ее "Интерфакс".

Между тем с начала текущего года на 35 тысяч сократилось количество работников в простое – сейчас их порядка 49 тысяч. При этом власти, как отмечают в секретариате Голиковой, продолжают реализацию программ по обеспечению занятости населения.

Так, с 24 тысячами человек заключены договоры на оплачиваемые общественные работы, а работодатели направили заявки на создание 41 тысячи рабочих мест. По количеству последних лидирует Москва – 3,7 тысячи.

Ранее Минтруд России усовершенствовал расчет заработка для пособия по безработице, в результате чего в некоторых случаях его размер может увеличиться. Так, в ведомстве предложили при расчете пособия использовать данные о размере общего дохода человека.



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