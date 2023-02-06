В ГД оценили идею упрощения разделения ежегодного оплачиваемого отпуска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вопрос упрощения процедуры разделения ежегодного оплачиваемого отпуска следует решить на комиссии с участием профсоюзов и объединений работодателей, заявил председатель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, такие предложения периодически мелькают в обсуждениях. Именно на площадке трехсторонней комиссии получится выяснить актуальность вопроса, считает он.

Однако он напомнил, что в разных российских регионах предпочтения по отпускам могут различаться. В качестве примера он привел северные субъекты РФ, где жители в основном идут на заслуженный отдых в летний период.

Специфика климатических условий стала двигателем планировки отпусков, работодатели планируют все это без потерь для производства, подчеркнул Нилов.

"Поэтому предлагаю это обсудить, и если будет поддержка со стороны работодателей, профсоюзов и правительства, то потребуется корректировка трудового законодательства", – цитирует парламентария RT.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил письмо министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с просьбой упростить систему разделения ежегодного оплачиваемого отпуска.

Как правило, продолжительность отпуска составляет 28 дней. Работник может разделить его, однако каждая из частей должна быть не менее 14 дней. По мнению Орлова, такое условие может быть обременительно для работника и работодателя.

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