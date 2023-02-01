Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минтруд России усовершенствовал расчет заработка для пособия по безработице. В некоторых случаях пособие может увеличиться. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Соответствующий проект постановления представлен на общественное обсуждение", – отметили в сообщении.

В Минтруде предложили при расчете пособия по безработице использовать данные о размере общего дохода человека.

На данный момент специалисты используют сведения о выплатах и вознаграждениях, на которых начислялись страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Однако в некоторых случаях граждане освобождаются от их уплаты. Из-за этого фактора сумма пособия занижается.

Благодаря поправкам граждане смогут получать пособие в более высоком размере. Согласно новому проекту, расчет среднего заработка будет производиться за другой период. Если сотрудник отработал меньше одного месяца, расчет будет производиться по факту количества отработанных дней. В другом случае будут исходить из трехмесячного периода.

Отмечается, что новый подход исключит случаи, когда при больничном доход оказывается ниже доходов в другие периоды работы. Расчет будет сдвигаться с интервалом в один месяц. Например, если гражданин уволился в феврале, но болел в декабре, тогда расчетный период с октября – декабря перенесется на сентябрь – ноябрь.

График может сдвигаться в пределах 12 месяцев перед увольнением сотрудника, добавили в министерстве.

Кроме того, будет исчисляться средний заработок для новых категорий граждан, сведения о доходах которых отсутствуют в информационных системах Социального фонда.

Это те граждане, которые были уволены из международных компаний, кто работал за границей и получал зарплату в иностранной валюте, граждане, работавшие на территории новых регионов и имеющие сейчас постоянную регистрацию в другом регионе России.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что количество безработных жителей Москвы в 2022 году сократилось на 23%, в настоящее время на учете в столичных центрах занятости стоят 28,1 тысячи человек.

Ефимов рассказал, что сохранить стабильное состояние столичного рынка труда в 2022 году позволила сбалансированная политика в данной сфере, программа по замещению иностранной продукции ушедших из России зарубежных брендов и меры поддержки бизнеса.



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