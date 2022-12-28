Более 100 тысяч москвичей нашли работу при поддержке службы занятости в 2022 году – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что свыше 100 тысяч человек трудоустроились в Москве в этом году. Найти работу им помогла служба занятости.

"На сегодняшний день показатель безработицы – 0,4%, более чем в семь раз меньше, чем в коронавирус в 2020 году. Всего с начала года более 100 тысяч человек смогли найти работу с помощью службы занятости", – передает Агентство "Москва" ее слова.

Ракова отметила, что на сегодняшний день 28,5 тысячи человек в городе остаются без работы. Сейчас в столице доступно 400 тысяч вакансий.

Заммэра подчеркнула, что служба занятости в Москве – это современная структура, которая готова помочь в поиске работы каждому. Специалисты смогут провести анализ рынка вакансий и подобрать соискателям подходящие варианты.

"Она проактивно выявляет предприятия, где есть риск увольнения, и в инициативном порядке выходит в эти предприятия, пытаясь бесшовно перевести людей в те организации, которые имеют на самом деле достаточно большую перспективу", – объяснила Ракова.

Ранее сообщалось, что с начала этого года почти 17 тысяч москвичей стали самозанятыми и открыли свое дело при поддержке службы занятости населения.

Первый замглавы департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова рассказала, что специалисты центра занятости населения "Моя работа" оказывают всестороннюю поддержку тем, кто хочет осуществить свою бизнес-идею. В центре дают консультации по формам ведения бизнеса, бухгалтерским особенностям, нюансам работы в новом статусе, помогают зарегистрировать самозанятость, ИП или ООО.

Уточнялось, что в 2022 году зарегистрировать статус самозанятого смогли на 50% человек больше, чем в прошлом году. Большая часть всех зарегистрировавших свое дело – 50% – молодые москвичи, 40% – среднего возраста, 10% – старше 50 лет.

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