Белоусов заявил об успешном удержании рынка труда РФ от роста безработицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России удалось удержать рынок труда от роста безработицы и не превысить показатель в 5%. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

По его словам, для борьбы с возможной безработицей в РФ правительство подготовило ряд мер. Однако их применение не потребовалось.

"Как известно, не вышел этот индикатор за 4%. Сейчас не буду говорить почему. Но это факт. Это, я считаю, второе, что удалось сделать, и это очень важный задел на будущее в том числе", – сказал первый вице-премьер в эфире телеканала "Россия 24".

Вместе с тем Белоусов добавил, что правительство намерено решить проблему с медленным восстановлением роста зарплат в 2023 году, поскольку обстоятельство является одним из факторов формирования высокого уровня безработицы в стране.

Также первый вице-премьер отметил снижение спроса на потребительское кредитование. Эту проблему российские правительство также намерено рассмотреть в следующем году.

С начала 2022 года количество безработных в Москве снизилось на 20,5%. Об этом свидетельствуют данные службы занятости населения. 6 декабря было зарегистрировано 29 тысяч безработных москвичей.



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