Аналитики выяснили средний желаемый минимальный размер зарплаты у россиян

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Жители Москвы выбрали в качестве минимальной зарплаты сумму в 43 500 рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные опроса SuperJob.

По информации экспертов, Москва, как и в прошлом году, занимает верхнюю позицию среди других городов по величине ожидания. В первую тройку вошли Владивосток (40 900 рублей) и Хабаровск (40 700 рублей).

На четвертом месте оказался Санкт-Петербург. Там пожелания составили 39 900 рублей. Замыкает первую пятерку Красноярск с ожиданиями в 39 500 рублей.

В конце списка оказались Оренбург и Пенза. Жители этих городов назвали минимальную зарплату в 33 900 и 33 700 рублей соответственно.

"Причем за семь месяцев ожидания экономически активных жителей Пензы выросли на 2%, а оренбуржцев снизились на 2%", – поделились эксперты сервиса.

Всего в опросе поучаствовали 31 700 россиян, которые проживают в населенных пунктах с численностью от 500 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в 2022 году фирм, выплачивающих премии, будет значительно меньше, чем в 2021-м. Однако многие продолжают предоставлять тринадцатую зарплату.

Отмечалось, что порядка 37% хотели бы выплатить новогодние премии своим специалистам. Но в прошлом году 35% компаний отказались от подобных поощрений.

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