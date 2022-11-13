Юрист объяснила, каких сотрудников нельзя лишать премии даже за плохую работу

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Юрист Елена Кудерко рассказала, в каких случаях работодатель не может лишить сотрудника премии даже за плохую работу.

По ее словам, речь идет о ситуациях, когда зарплата работника ниже МРОТ и работодатель увеличивает ее до этого показателя за счет "премии". Таким образом, пояснила юрист, премия фактически приравнивается к окладной части.

"При таком способе оплаты труда работодатель не может лишить работника премии, поскольку будет нарушена одна из базовых конституционных гарантий права на труд – оплата труда в размере не менее МРОТ", – приводит ее слова агентство "Прайм".

Кудерко напомнила, что премия может быть ежемесячной, квартальной, годовой или приурочена к какому-то событию. Юрист подчеркнула, что условия премирования работников во всех организациях должны быть подробно описаны в положении о премировании или об оплате труда.

Ранее аналитики выяснили, что 37% работодателей в России намерены выдать сотрудникам новогодние премии. Из них 21% выдадут 13 зарплату всем работникам, а 16% – лишь некоторым. Чаще всего о своем желании выплатить новогоднюю премию заявляли компании из сферы производства, агропрома и торговли.

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