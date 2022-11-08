Около 63% опрошенных работодателей не планируют выплачивать новогодние премии в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Две трети опрошенных работодателей не планируют выплачивать новогодние премии сотрудникам в этом году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор".

Новогодние премии намерены выдать 37% работодателей. Из них 21% выдадут 13 зарплату всем работникам, а 16% – лишь некоторым. Чаще всего о своем желании выплатить новогоднюю премию заявляли компании из сферы производства, агропрома и торговли.

"По данным нашего исследования, в этом году меньшее количество работодателей готовы выплачивать новогодние премии сотрудникам, так как многие столкнулись с оптимизацией или урезанием бюджетов в 2022-м", – пояснил заместитель гендиректора "Работа.ру" Александр Ветерков.

Кроме того, 56% участников опроса заявили, что размер премий будет зависеть от результатов сотрудников. 20% опрошенных намерены выплатить к Новому году 10% от ежемесячной зарплаты. У 6% работодателей премии составят 20–30% и 30–40%, а 5% заявили о планах выплатить 50% от зарплаты. При этом лишь 3% намерены выдать премию в размере двух окладов.

В опросе, который проводился в сентябре, приняли участие 1,1 тысячи работодателей.

Ранее профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что 13 зарплату в этом году, скорее всего, получат лишь те сотрудники, которые работают в успешных с финансовой точки зрения компаниях. Эксперт пояснил, что 13 зарплата – это премия, которую выплачивают, если компания хорошо заработала в этом году.



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