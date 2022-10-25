Эксперт рассказал, кто получит тринадцатую зарплату в этом году

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В этом году тринадцатую зарплату или премию, которую вручают в декабре, скорее всего, получат только сотрудники успешных с финансовой точки зрения компаний. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Эксперт пояснил, что термин "тринадцатая зарплата" возник в СССР. Тогда так называли годовую премию. Сафонов добавил, что тринадцатая зарплата – это премия, которую выплачивают, если компания хорошо заработала в этом году. Эксперт подчеркнул, что в договоре не упоминается тринадцатая зарплата, так как это право работодателя, а не его обязанность.

Сафонов указал, что годовая премия не имеет постоянного размера, а выплачивается каждому человеку в зависимости от его личной эффективности.

"Понятно, что этот показатель в основном определяется мнением руководителя, который и подает бумаги на выплату сотрудникам тринадцатой зарплаты. Именно он решает, кто эффективен, а кто нет", – заключил Сафонов.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что некоторым пенсионерам повысят пенсии с 1 ноября текущего года. Увеличение, в частности, затронет работников угольной промышленности и гражданской авиации, которые обратились с данным вопросом до 1 октября. При этом размер доплат зависит от стажа, зарплаты и суммы взносов по дополнительным тарифам, которые поступали в ПФР от работодателей.



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