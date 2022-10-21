Средняя пенсия в России к 2026 году опустится ниже 30% средней зарплаты

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В России в ближайшие годы ожидается рост пенсий с опережением инфляции, однако зарплаты будут расти быстрее. В связи с этим отношение средней пенсии к средней зарплате опустится к 2026 году ниже 30%, сообщает РБК со ссылкой на заключение Счетной палаты.

В материале говорится, что в 2017 году средняя пенсия составляла 35% от средней зарплаты, а по итогам 2022 года этот коэффициент будет равняться 31,4%.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал изданию, что суть пенсионного страхования заключается в том, что страхуется утраченный заработок.

"Если зарплата растет, ваша пенсия должна следовать тем же пропорциям. У нас этого не происходит", – отметил Сафонов.

Он пояснил, что в стране велика доля тех, кто получает низкую зарплату. Если при расчете средней зарплаты в расчет принимаются все ее уровни, как сверхвысокие, так и сверхнизкие, то при расчете средней пенсии есть пределы.

"Страховое пенсионное покрытие имеет ограничение, страховые взносы берутся с определенного заработка, не выше. Поэтому возникает ситуация, при которой расчет средней пенсии будет ниже", – отметил он.

Ранее в Минтруде России сообщали, что страховые пенсии по старости неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 4,8%, после чего их размер составит 21 864 рубля, заявили в Минтруда России.

Отмечалось, что более 9,5 триллиона рублей заложены в бюджете Социального фонда на выплату пенсий, из них около 9 триллионов – на выплату страховых пенсий.

В министерстве добавили, что средняя страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров по состоянию на 1 января 2022 года составляла 19 017 рублей.



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