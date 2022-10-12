Москвичам рассказали, кому проиндексируют выплаты в 2023 году

Правительство Москвы утвердило бюджет города на 2023 год. Он сохранит свою социальную направленность, а все положенные меры поддержки проиндексируют. Подробнее о том, какие соцрасходы запланированы, – в материале Москвы 24.

Выплаты москвичам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На соцподдержку москвичей в бюджете столицы на 2023 год заложено 591,5 миллиарда рублей. Запланировано, что с 1 января пособия и выплаты жителям старшего поколения и семьям с детьми увеличат на 10%. Вырастет минимальный размер пенсии с городской доплатой: если в этом году он составляет 21 193 рубля, то в следующем – 23 313. Ее получат более двух миллионов человек.

Также в новом бюджете предусмотрены льготы на оплату ЖКХ отдельных категорий москвичей: в 2023-м на эти цели выделили 27,5 миллиарда рублей. Еще 21,9 миллиарда пойдут на субсидии семьям с низким уровнем дохода. Эти меры коснутся около 3,8 миллиона человек.

На бесплатный или льготный проезд ряда категорий москвичей во всем общественном транспорте Москвы и области в будущем году выделят примерно 155 миллиардов рублей. Кроме того, 1,5 миллиарда предусмотрены на уход за ветеранами Великой Отечественной войны. Сюда входят помощь соцработников и патронажной службы, вызов неотложной помощи и участие в программе "Санаторий на дому".

Заложена в бюджет и покупка путевок в санатории для льготных категорий населения: на эти цели потратят 8,6 миллиарда рублей. Из них городской бюджет выделит 7,3 миллиарда, а 1,3 миллиарда пойдут из федеральной казны. Благодаря этой мере санаторно-курортное лечение получат 245 тысяч нуждающихся в нем москвичей.

"Московское долголетие" в будущем году будет профинансировано на 3,9 миллиарда рублей. На еще один городской проект, "Наше сокровище", в рамках которого семьям с новорожденными выдают необходимые принадлежности или выплачивают компенсацию, направили 2,6 миллиарда.

На технические средства реабилитации инвалидам в 2023 году предусмотрели 7,7 миллиарда рублей (из них 1,9 миллиарда пойдут из федерального бюджета). Порядка 800 миллионов пойдет на системы непрерывного мониторинга глюкозы для детей с диабетом первого типа: такую помощь получат примерно пять тысяч ребят.

Также в бюджете есть строка об оказании адресной соцподдержки москвичам, которые попали в трудную жизненную ситуацию. На эти цели заложено 9 миллиардов рублей.

Медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На финансирование программы "Столичное здравоохранение" в 2023 году выделят 530,5 миллиарда рублей. Вместе со средствами в рамках ОМС сумма возрастает до 899,4 миллиарда (это на 8% больше, чем в 2022-м).

В будущем году планируется завершить реконструкцию 201 здания городской поликлиники и перейти на новый стандарт экстренной медицинской помощи. На высокотехнологичную медпомощь из бюджета выделят 13,8 миллиарда: с учетом ОМС сумма увеличится до примерно 34 миллиардов.

Чтобы обеспечить жителей столицы бесплатными либо льготными лекарствами, медизделиями и специализированным лечебным питанием, в бюджете предусмотрено 50,7 миллиарда рублей. На работу летних павильонов "Здоровая Москва" потратят 426,2 миллиона. Еще 2,7 миллиарда направят на выполнение плана по профилактическим прививкам. Кроме того, 1,4 миллиарда пойдут на внедрение цифровых сервисов.

Отдельно в бюджете заложены деньги на ежемесячные выплаты медперсоналу со статусом "московский врач" и "московская медицинская сестра", а также ряду других категорий сотрудников. На эти задачи выделили 7,7 миллиарда рублей.

Образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На эти цели в 2023 году из городского бюджета выделят 521 миллиард рублей – на 11,8% больше, чем годом ранее. Продолжится выдача грантов образовательным учреждениям, достигшим успехов, на это выделили 4,3 миллиарда. В планах – расширять и модернизировать проекты предпрофессионального образования.

Учителям продолжат выплачивать вознаграждение за классное руководство и работу в "Московской электронной школе" (МЭШ). В зависимости от степени вовлеченности педагога в МЭШ сумма составит от 10 до 15 тысяч рублей в месяц. Также сохранятся выплаты за разработку в "Московской электронной школе" образовательных материалов.

Помимо образования, в социальный бюджет вошли расходы на культуру, спорт, услуги в учреждениях соцсферы и городские жилищные программы. Общая сумма составит 2,1 триллиона рублей, а с учетом оплаты расходов из фонда ОМС – свыше 2,4 триллиона. Таким образом, социальный бюджет в 2023 году вырастет на 8,8%, а с учетом ОМС – на 9,4%.