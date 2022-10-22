Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 ноября

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Доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала, что некоторым категориям пенсионеров повысят пенсии с 1 ноября текущего года. Об этом сообщает агентство "Прайм".

По ее словам, увеличение пенсий коснется работников угольной промышленности и гражданской авиации, которые обратились с данным вопросом до 1 октября, на основании данных о страховых взносах работодателей.

Лебединская уточнила, что размер доплат зависит от стажа, размера зарплаты и от суммы взносов по дополнительным тарифам, которые поступали в ПФР от работодателей.

Эксперт добавила, что размер выплат работникам угольной и авиационной промышленностей в среднем составляет 4,7 тысячи и 21,2 тысячи рублей в месяц соответственно. Размер доплаты будет зависеть от количества взносов, которые перечислил работодатель.

Ранее в Минтруде сообщили, что в 2023 году пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 2,6 процентного пункта выше инфляции. В среднем выплаты увеличатся на тысячу рублей, что с учетом произведенной индексации с 1 июня 2022 года обеспечивает рост пенсии выше уровня инфляции



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