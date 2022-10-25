01:36Общество
Россиянам напомнили об изменении графика выплаты пенсий в ноябре
Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov
В День народного единства, который отмечается в России 4 ноября, не будут работать банки или почта, поэтому ежемесячное начисление пенсий пройдет с изменением графика, напомнила доцент кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
В соответствии с приказом министерства труда и социальной защиты РФ, пояснила эксперт, если даты выплаты пенсии совпадают с праздничными или выходными днями, то она может быть выплачена досрочно в пределах текущего месяца, но не ранее, чем за три дня до наступления даты получения выплаты, установленной по графику.
"В 2022 году выходными днями с связи с праздником 4 ноября считаются дни с 4 по 6 ноября. Соответственно, все пенсии, которые по графику должны были получить пенсионеры в эти дни, должны быть начислены до 4 ноября", – приводит слова экономиста агентство "Прайм".
При этом, добавила Иванова-Швец, те, кто получают пенсии через почту России, смогут получить выплаты, например, 5 ноября, поскольку пока нет ясности с графиком работы почтовых отделений.
Ранее экономист Ольга Лебединская рассказала, что некоторым категориям пенсионеров с 1 ноября повысят пенсии. По ее словам, речь идет о работниках угольной промышленности и гражданской авиации.
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