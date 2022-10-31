Исследователи рассказали о карьерной судьбе сотрудников компаний, ушедших из РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Около 67% россиян при сокращении из-за ухода зарубежных компаний с рынка РФ получили выплаты в несколько окладов. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на исследование сервиса "Зарплата.ру".

Сумму размером в два оклада получили 33% работников, в три – 46%, в четыре – 8% и в пять окладов – 13%, сообщили аналитики.

Около 30% респондентов завершили деятельность из-за ухода компании с российского рынка, 16% уволились, несмотря на то что предприятие продолжило работу как отечественный бизнес.

78% опрошенных уже нашли новое место работы, сообщили исследователи. Еще 51% участников опроса стали зарабатывать больше, чем на прошлом месте.

По словам гендиректора ВНИИ труда Дмитрия Платыгина, некоторые зарубежные компании помогали и продолжают оказывать содействие бывшим сотрудникам в поиске нового места работы.

"Эта деятельность ведется и сейчас. Ее цель – заранее помочь людям с поиском новой работы, сделать плавным их переход из компании в компанию", – уточнил эксперт.

Как сообщила управляющий директор Управления рынка труда и социального партнерства Российского союза промышленников и предпринимателей Марина Москвина, безработица в стране находится на минимальном уровне и составляет 3,8%.

Ранее доктор педагогических наук, профессор и автор онлайн-школы "Азбука Науки" Надежда Воронцова поделилась мнением о том, что диплом о высшем образовании не является гарантом карьерного роста. Человеку не следует останавливаться на получении диплома, считает эксперт. Ему необходимо регулярно совершенствовать полученные навыки на курсах повышения квалификации и в процессе другой деятельности.

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