Россиянам рассказали о самых прибыльных профессиях в новых регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Самыми прибыльными профессиями в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях стали врачи-стоматологи, главные механики, комплектовщики и электрогазосварщики. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на перечень онлайн-сервиса SuperJob.

На новых территориях работодатели зафиксировали зарплату до 160 тысяч рублей в месяц, некоторые даже готовы предоставить бесплатное проживание. В SuperJob разместили порядка 2,2 тысячи объявлений.

Труд стоматолога в новых регионах оценивается в 160 тысяч рублей в месяц, главного механика – от 150 тысяч. Специалистам ЭГС предлагают от 111 тысяч рублей.

Самые низкие зарплаты зафиксировали у учителей. В сервисе проанализировали, что педагогам предлагается всего 3–8 тысяч рублей. У психологов, грузчиков, уборщиков и почтальонов труд оценивается не более чем в 10 тысяч рублей. Отмечается, что уровень заработной платы по данным вакансиям намного ниже минимального размера оплаты труда в РФ.

Ранее президент компании SuperJob Алексей Захаров поделился, что на данный момент отечественные компании продолжают активный набор новых сотрудников. При этом нельзя сказать, что какие-то специалисты являются особенно востребованными, заявил он. Захаров объяснил это тем, что общество уже не представляет свою жизнь без программистов ровно настолько же, насколько без медиков, педагогов и технологов общепита.

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