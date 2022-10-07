Эксперт рассказал, с чем связаны жалобы россиян на зарплату

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Обычно за жалобами на низкую зарплату скрываются иные причины недовольства профессией, утверждает HR-специалист Гарри Мурадян. По его словам, деньги имеют важное значение до того момента, пока специалист не удовлетворит базовые потребности.

"Скорее всего, эти люди еще чем-то недовольны, но они либо сами этого не понимают, либо не могут себе в этом признаться. Поверьте мне, когда с таким человеком проводишь 15 минут откровенной беседы, оказывается, что есть другие критерии, на которые сотрудник обращает больше внимания", – отметил Мурадян в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Эксперт считает, что специалисты чаще всего недовольны отношениями в коллективе, невозможностью карьерного роста и графиком.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев оценил индексацию зарплат бюджетников. По его словам, бюджетники – достаточно большая категория, куда в том числе входят педагоги, медики и госслужащие. При этом они все нуждаются в хорошем жизненном обеспечении.

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