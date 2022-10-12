Эксперт рассказал о ситуации на рынке труда РФ до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Основатель и президент компании SuperJob Алексей Захаров рассказал о ситуации на российском рынке труда до конца 2022 года, отметив, что в настоящий момент компании продолжают активный набор сотрудников. Об этом сообщает RT.

"Этой зимой можно и нужно идти работать во все отрасли. Россия – это огромный рынок труда, и во всех отраслях он остается ресурсонедостаточным, сейчас огромное количество вакансий", – сказал Захаров.

По его словам, при этом нельзя сказать, что какие-то специалисты являются особенно востребованными. Захаров пояснил, что общество не может жить без программистов ровно настолько же, насколько без врачей, учителей и технологов общепита. Он подчеркнул, что следует обращать внимание не на перспективность той или иной отрасли, а на те сферы деятельности, к которым лежит душа.

"Мы уже видели повышенный интерес к сфере мобильных приложений, блокчейну, криптовалютам. Но еще никто не угадал, что будет востребовано через 10 лет, чтобы отправить своего ребенка учиться именно этому. Мой совет – всегда отправлять ребенка учиться тому, что ему интересно", – пояснил Захаров.

Он отметил, что в таком случае человек будет показывать лучшие результаты, чем те, кто пошел учиться на то же направление без осознанного желания.

Ранее хедхантер и карьерный консультант Ильгиз Валинуров назвал самые высокооплачиваемые профессии в столице на ближайшие 10 лет.

По его словам, нужно ориентироваться не столько на должность, сколько на сферу деятельности. Он отметил, что если исключить руководящие позиции, то сфера, которая будет во всех лидирующих топах Москвы в будущем, – это IT-индустрия.



"Деньги 24": рынок труда

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