Эксперт назвал самые высокооплачиваемые профессии в столице на ближайшие 10 лет

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Хедхантер и карьерный консультант Ильгиз Валинуров назвал самые высокооплачиваемые профессии в столице на ближайшие 10 лет. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По его словам, нужно ориентироваться не столько на должность, сколько на сферу деятельности. Он отметил, что если исключить руководящие позиции, то сфера, которая будет во всех лидирующих топах Москвы в будущем, – это IT-индустрия.
"Самые большие заработные платы там, где большие объемы и высокая маржинальность. Это IT-индустрия и киберсфера. Например, заработок бухгалтера, который трудится в индустрии "айти", будет превышать намного сумму, которую платят ее коллеге из сферы общепита", – рассказал эксперт.
Валинуров отметил, что высокую динамику по приросту демонстрирует агросектор.
"То есть все сферы, которые так или иначе связаны с импортозамещением, будут открывать новые вакансии с хорошими финансовыми предложениями", – подчеркнул эксперт.
По его словам, тоже достаточно стабилен банковский сектор.
Но лучше всего обстоят дела, по словам эксперта, в направлении внутреннего туризма.
"Все, кто занимается развитием отечественного туризма, получат возможность разбогатеть, так как эта сфера станет максимально прибыльной", – добавил он.
Ранее сообщалось, что Чукотка стала лидером среди российских регионов, где зафиксированы наиболее высокие зарплаты в стране. В среднем там платят 139 тысяч рублей в месяц.
В топ-5 регионов с самыми высокими заработными платами также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (135,8 тысячи рублей), Камчатка (127,2 тысячи рублей), Ненецкий автономный округ (123,7 тысячи рублей) и Москва (123,7 тысячи рублей).
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