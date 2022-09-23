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Общество

08:18

Названы регионы РФ с самой высокой и низкой средней зарплатой

обществорегионы

Фото: depositphotos/gutaper

Чукотка стала лидером среди российских регионов, где зафиксированы наиболее высокие зарплаты в стране. Она в этом субъекте составляет 139 тысяч рублей, сообщает RT со ссылкой на Росстат.

В топ-5 регионов с самыми высокими заработными платами также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (135,8 тысячи рублей), Камчатка (127,2 тысячи рублей), Ненецкий автономный округ (123,7 тысячи рублей) и Москва (123,7 тысячи рублей).

Среди регионов с низкими зарплатами – Чечня, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Ивановская область. В этих субъектах жители получают в среднем не больше 40 тысяч рублей.

При этом, как отмечается, если сравнивать с июнем 2021 года, средняя зарплата в стране увеличилась примерно на 8 тысяч рублей.

В свою очередь, директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что подобные показатели можно назвать абсолютно традиционным соотношением.

Кроме того, он уточнил, что Чукотка почти регулярно была лидером в перечне регионов с высокими зарплатами.

"Ямал в принципе тоже всегда находился в этих же пределах. На первых местах всегда находятся те регионы, которые занимаются добычей нефти, газа, золота, алмазов", – объяснил специалист.

Кавказ же, наоборот, по словам Остапковича, всегда был внизу рейтинга, что можно объяснить высоким уровнем безработицы.

Ранее юрист Ирина Гукова рассказала, в каких случаях работодатель в России имеет право снизить зарплату сотрудникам. По ее словам, к таким условиям относятся форс-мажорные обстоятельства, например локдаун или санкции, напрямую затрагивающие рабочий процесс.

Эксперт уточнила, что в случае если сотрудник решит уволиться из-за сокращения зарплаты, то он имеет право получить выходное пособие. Работодатель может уволить сотрудника при необходимости резкого сокращения рабочих мест, однако работника нужно уведомить об этом за два месяца.

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