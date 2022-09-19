Экономист заявила, что допдоход можно найти практически во всех сферах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На данный момент создается много вакансий и запросов, не требующих особой квалификации, поделилась кандидат экономических наук, юрист Валентина Митрофанова в разговоре с Pravda.Ru. По ее мнению, есть возможность устроиться на подработку без тех или иных знаний практически в любую сферу.
В качестве примера Митрофанова привела стандартную работу курьера. В этой области, заявила экономист, вакансий становится все больше. Для подобной деятельности не требуется какая-либо особая квалификация.
На работу с высокой оплатой, поделилась Митрофанова, приглашают соискателей с более высокой квалификацией. Кроме того, сейчас профессий, для которых не требуется достаточно много времени обучения, на данный момент очень мало, заверила экономист. Работодатели все же в большинстве случаев ищут соискателей с опытом.
Помимо этого, для подработки в Wildberries, Ozon, call-центре или банке не требуется прохождение каких-либо курсов. Обычно компании организовывают обучение сами.
Юрист поделилась, что открытые вакансии можно найти практически в любой сфере, например в IT, продажах, транспорте, домохозяйстве и многих других.
Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова напомнила об обязательных выплатах в последний рабочий день при увольнении по сокращению. По ее словам, работодатель должен выплатить зарплату за отработанное время, в том числе и премии, если они были предусмотрены системой оплаты труда.
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