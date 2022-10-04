Эксперт рассказала, какие профессии в Москве будут востребованы через 5 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты по обучению русскому языку как иностранному, а также педагоги с несколькими областями знаний станут востребованы в столице через 5 лет. Об этом сообщает Life.ru.

"Возникнут новые профессии, связанные с экологией и бережливым отношением к ресурсам. К сожалению, скорость развития экологических проблем опережает развитие экологической грамотности и осознанного потребления среди населения, что, скорее всего, приведет к постепенному усилению контроля государства в этой сфере. И Москва как большой мегаполис тоже столкнется с этим вызовом", – рассказала ассистент кафедры управления персоналом ГУУ и консультант по управлению персоналом в агентстве "Смарт персонал" Екатерина Илларионова.

По ее словам, в связи с расширением роли экологов в компаниях появится сегмент консультантов и контролеров соблюдения экологических норм для личных хозяйств и населения.

Кроме того, столица останется привлекательным местом для трудовой миграции, что увеличит спрос специалистов по обучению русскому языку как иностранному детей и взрослых.

Эксперт также отметила возрастающую потребность в профессиях с навыками программирования станков, анализа данных, знания различных стандартов и норм качества. При этом зачастую рабочие специальности воспринимаются как непрестижные и непривлекательные для профессиональной карьеры.

Среди профессий с двумя областями знаний Илларионова назвала инженеров для медицины или специалистов по лингвистическому анализу для разработки IT-решений. При этом эксперт ожидает спад спроса на IT-специалистов через несколько лет.

По мнению рекрутера, также останутся востребованными и профессии, связанные со сферой услуг и обеспечением комфортной жизни в городе.

Ранее хедхантер и карьерный консультант Ильгиз Валинуров назвал самые высокооплачиваемые профессии в столице на ближайшие 10 лет.

По его словам, нужно ориентироваться не столько на должность, сколько на сферу деятельности. Он отметил, что если исключить руководящие позиции, то сфера, которая будет во всех лидирующих топах Москвы в будущем, – это IT-индустрия.



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