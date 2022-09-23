В Москве обновили функционал цифровой системы для самозанятых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В столице модернизировали функционал экосистемы для самозанятых "Все о самозанятости от А до Я". Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Систему разделили на блоки для трех групп лиц: тех, кто работает на себя, для бизнеса, который с ними сотрудничает, и тех, кто пока только планирует открыть свое дело.

"Сегодня в Москве насчитывается более 1,1 миллиона самозанятых. Только с начала года их количество выросло на 28%. Проект "Все о самозанятости от А до Я" востребован у горожан – за все время работы к нему обратились более 140 тысяч раз", – сообщила Сергунина.

Она добавила, что сервис содержит информацию о действующих мерах поддержки, обучающие программы и другие материалы. Для предпринимателей представлена информация о том, как правильно составить договор, подписывать документы удаленно, а также спектр продуктов для эффективного ведения дел в бизнесе.

Для тех, кто не может определиться с направлением в бизнесе, есть готовые решения, сообщила заммэра.

Самозанятые смогут найти в системе онлайн-платформы для продвижения своих товаров и услуг. Там же есть перечень популярных маркетплейсов и агрегаторов, позволяющих совмещать свое дело с работой по трудовому договору.

Портал был создан учреждением "Малый бизнес Москвы", которое входит в состав департамента предпринимательства и инновационного развития.

Ранее на портале был запущен новый проект "Маркетплейсы: от старта до прибыли" для поддержки малого бизнеса. Предпринимателям помогут освоить онлайн-продажи и научат продвижению товаров на цифровых торговых площадках.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин отметил, что маркетплейсы сейчас пользуются популярностью. Он подчеркнул, что такая помощь особенно пригодится начинающим бизнесменам.

