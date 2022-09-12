В ГД предложили разрешить самозанятым добавляться в реестр производителей оргпродукции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Законопроект, предполагающий разрешение самозанятым стать частью реестра производителей органических продуктов, внесли в Госдуму РФ. Авторами документа стали сенаторы Андрей Яцкин, Андрей Кутепов, Алексей Майоров, депутат Владимир Кашин и другие.
На данный момент попасть в подобный реестр без ИП нет возможности, сообщает "Парламентская газета". Уточняется, что среди плательщиков налога на профессиональный доход без регистрации ИП есть много пчеловодов, производителей меда. Кроме того, самозанятые часто занимаются сбором дикорастущих полезных растений.
Инициатива создана для устранения правовых пробелов в сторону НДП. Решение поможет самозанятым реализовывать свою деятельность в реестре производителей органической продукции. Новый законопроект позволит стать частью перечня, для этого следует предоставить лишь ФИО и ИНН.
Ранее в Госдуме предложили ввести запрет на выдачу займов и кредитов жителям РФ без личного присутствия в финансовом учреждении. Решение распространяется на те моменты, когда организацию не сможет посетить человек с юридически оформленной доверенностью. По словам депутата Госдумы Виталия Милонова, инициатива поможет повысить финансовую грамотность населения.
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