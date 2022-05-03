Россияне назвали размер необходимого для счастья ежемесячного дохода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Средний месячный доход, необходимый россиянам для счастья составил в мае 190 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Уточняется, что это самый высокий показатель за всю историю наблюдений сервиса – с 2015 года. Тогда жители РФ называли показатель в 175 тысяч рублей. Нынешние 190 тысяч по отношению к показателю ноября прошлого года увеличились на 5%: в конце осени 2021 года для счастья россиянам хватило бы 178 тысяч рублей.

В исследовании приняли участие 20,5 тысячи человек из 563 населенных пунктов страны. Дороже всего свое счастье оценили москвичи – им требуется около 230 тысяч рублей в месяц. Затем идут жители Владивостока и Ростова-на-Дону, которым для счастья надо 205 и 200 тысяч рублей соответственно. Самые скромные запросы у астраханцев – 150 тысяч рублей.

Отличаются также запросы мужчин и женщин. Первым для счастья нужно 216 тысяч рублей, а вторым – 166 тысяч. Отличия есть и в запросах представителей разных возрастных групп: наиболее высокие они у россиян 35–44 лет, которые оценивают свое счастье в 214 тысяч рублей.

Ранее специалисты сервиса "Зарплата.ру" выяснили зарплатные ожидания начинающих работников IT-сферы. Так, по 30% респондентов заявили, что хотели бы получать от 70 и от 100 тысяч рублей. Еще 29% опрошенных заявили, что считают нижней планкой 50 тысяч рублей.

