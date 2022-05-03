Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в мае

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В майский рейтинг высокооплачиваемых профессий в Москве вошли зубной техник, экономка и автослесарь. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Работа.ру", имеющиеся в распоряжении у РИА Новости.

До 350 тысяч рублей предлагают зубному технику в частной лаборатории. Специалисту предстоит изготавливать несъемные конструкции, а также работать с винирами и цирконом. Соискателю предстоит пройти собеседование. Также ему необходимо предоставить портфолио.

Зарплату до 300 тысяч рублей может получать экономка. Ей предстоит проживать в семье, занимаясь шоппингом по заказу и электронным гардеробом. Соискательнице необходимо знать английский язык, разбираться в VIP-гардеробе и обладать стрессоустойчивостью. Один из важных пунктов требований, которые предъявляют к будущей экономке, – наличие загранпаспорта и возможность выезжать в длительные командировки в другие страны. Со своей стороны работодатель обещает компенсацию питания и два месяца отпуска.

От 250 тысяч рублей может получать программист. Иногородний кандидат может рассчитывать на получение комфортабельного общежития. Всех сотрудников также обеспечивают бесплатными обедами. Аналогичный доход предлагают главному инженеру-конструктору на производстве автоприцепов.

До 220 тысяч рублей в столице предлагают бизнес-аналитику. В обязанности сотрудника будет входить анализ информации, подготовка презентаций и оценка новых проектов. Работа может быть частично удаленной.

Менеджер по продажам металлопроката, которого ищет металлообрабатывающая компания, может получать до 200 тысяч рублей. Заработная плата специалиста будет складываться из оклада и процента с продаж.

Аналогичный заработок предлагают автослесарю-мотористу. Сотрудник должен осуществлять капитальный ремонт бензиновых и дизельных двигателей, а также техобслуживание и ремонт автомобилей. Соискатель должен обладать профильным образованием, опытом работы не менее пяти лет и знанием нюансов ремонта двигателей Cummins, ЗМЗ, УМЗ. Инструменты для работы и спецодежду работнику предоставит компания.

Апрельский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Москве возглавила позиция врача стоматолога-ортопеда. В одной из московских клиник специалисту были готовы платить 500 тысяч рублей в месяц. В топе также находилась вакансия руководителя по управлению организационными изменениями. Кандидатам предлагалась зарплата 300 тысяч рублей.