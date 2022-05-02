Названы самые высокооплачиваемые строительные вакансии в России

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На одну из самых высоких заплат в сфере строительстве в России может претендовать сварщик с сертификатом Национального агентства контроля сварки.

Такому специалисту в Новом Уренгое готовы платить до 287 тысяч рублей, следует из апрельского рейтинга высокооплачиваемых вакансий, составленных сервисом по подбору персонала "Работа.ру", передает РИА Новости.

До 250 тысяч рублей может зарабатывать монтажник дверей в Москве. В обязанности будет входить разгрузка дверей на объекте, демонтаж стары дверных конструкций и монтаж новых, отделка и окраска откосов после установки и установка доборов. На аналогичный доход в столице могут также рассчитывать сметчик-замерщик и прораб.

"Так, от прораба ждут опыт на похожей должности в отделочных работах от одного года, уверенное знание технологий внутренней отделки помещений, отличные организаторские навыки и ответственный подход к работе", – говорится в сообщении.

На зарплату до 215 тысяч рублей ищут мастера буровой в Ямало-Ненецком автономном округе. Иногородним работодатель предоставляет условия для проживания. Геологу в испытаниях в Олекминске готовы платить до 185 тысяч рублей, на такую же сумму может рассчитывать машинист бульдозера на тяжелой технике в Благовещенске.

По итогам первого квартала 2022 года строительство стало самой высокооплачиваемой сферой деятельности в Москве. В рейтинг также вошли области транспорта, логистики, производства и агропрома. Таким специалиста готовы платить от 94 до 118 тысяч рублей.

