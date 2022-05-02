Названы самые высокооплачиваемые строительные вакансии в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На одну из самых высоких заплат в сфере строительстве в России может претендовать сварщик с сертификатом Национального агентства контроля сварки.
Такому специалисту в Новом Уренгое готовы платить до 287 тысяч рублей, следует из апрельского рейтинга высокооплачиваемых вакансий, составленных сервисом по подбору персонала "Работа.ру", передает РИА Новости.
До 250 тысяч рублей может зарабатывать монтажник дверей в Москве. В обязанности будет входить разгрузка дверей на объекте, демонтаж стары дверных конструкций и монтаж новых, отделка и окраска откосов после установки и установка доборов. На аналогичный доход в столице могут также рассчитывать сметчик-замерщик и прораб.
"Так, от прораба ждут опыт на похожей должности в отделочных работах от одного года, уверенное знание технологий внутренней отделки помещений, отличные организаторские навыки и ответственный подход к работе", – говорится в сообщении.
На зарплату до 215 тысяч рублей ищут мастера буровой в Ямало-Ненецком автономном округе. Иногородним работодатель предоставляет условия для проживания. Геологу в испытаниях в Олекминске готовы платить до 185 тысяч рублей, на такую же сумму может рассчитывать машинист бульдозера на тяжелой технике в Благовещенске.
По итогам первого квартала 2022 года строительство стало самой высокооплачиваемой сферой деятельности в Москве. В рейтинг также вошли области транспорта, логистики, производства и агропрома. Таким специалиста готовы платить от 94 до 118 тысяч рублей.
Уровень безработицы в столице в апреле составил менее 0,5% – Ракова
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: