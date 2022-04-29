Названы самые высокооплачиваемые сферы работы в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евегний Самарин

Строительство стало самой высокооплачиваемой сферой деятельности в Москве по итогам первого квартала 2022 года, следует из исследования сервиса по поиску работы "Работа.ру", которое представил РБК.

"По итогам Q1 2022 года в столице одни из самых высоких средних зарплат готовы были платить в сфере строительства – до 118 тысяч рублей", – отмечается в сообщении.

Также среди сфер деятельности с высокими зарплатами в столице – область транспорта и логистики (до 104 тысяч рублей) и производства и агропрома (до 94 тысяч рублей).

Согласно исследованию, средние зарплаты в сфере IT достигают 90 тысяч рублей, а средний заработок среди студентов – 78 тысяч рублей. Столько же получают сотрудники финансовой сферы. Офисные службы и сотрудники бизнес-услуг зарабатывают примерно 65 тысяч рублей.

Наименьшую среднюю зарплату в столице получают сотрудники в сфере услуг и торговли (56 и 51 тысяча рублей соответственно).

Ранее стало известно, что более половины россиян (51%) назвали Москву наиболее привлекательным городом для открытия собственного бизнеса. В тройку лидеров по привлекательности для предпринимателей вошли также Санкт-Петербург и Краснодар – 36 и 19% соответственно.

