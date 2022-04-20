Эксперт перечислила популярные ошибки при составлении резюме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Эксперт по подбору персонала Зулия Лоикова рассказала о наиболее популярных ошибках при составлении резюме. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам специалиста, часто кандидаты неправильно заполняют шапку анкеты, однако в ней должна быть четко указана должность, на которую соискатель претендует.

"На сайтах по поиску работы используют те же алгоритмы, что и в любых других поисковиках. Рекрутер вводит название конкретной должности и открывает список кандидатов. Если вы неправильно укажете ее, резюме не отобразится", – пояснила Лоикова.

Она также посоветовала кандидатам указывать свои достижения в прежних компаниях. По ее словам, необходимо описать, каких показателей человеку удалось достичь на прежней должности. При этом не стоит обманывать нанимателя, так как кадровик быстро вычислит ложь.

"С приходом пандемии собеседования стали проходить онлайн. И участились случаи, особенно в IT-сфере, когда HR-специалист беседует по видеосвязи с одним человеком, а на работу выходит другой. Появились люди, которые за деньги проходят собеседования за других, помогая получить высокооплачиваемую должность", – рассказала Лоикова.

Эксперт отметила, что у HR-специалистов есть чаты, где они обмениваются информацией. Из-за обмана кандидата могут добавить в черный список, тогда ему будет сложнее найти работу.

Ранее данные сервиса SuperJob показали, что женщинам 32–35 лет и мужчинам 30–32 лет проще всего найти работу. Соискатели 18–20 лет оценили сложность поиска работы по 10-балльной шкале в 7,3 балла. Средний бал опрошенных в возрасте 30–35 лет составлял 5,7.

