Уровень безработицы в Москве в апреле составил менее 0,5%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве уровень зарегистрированной безработицы на 18 апреля составил 0,48%, или 35 тысяч человек, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в некоторых сферах фиксируется приток кадров. Так, число сотрудников розничной торговли увеличилось на 19,6 тысячи, разработчиков ПО – на 3,8 тысячи. Также прибавление произошло в финансовой сфере.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что в среднем в службу занятости в день обращаются не более тысячи человек.

По ее словам, в банке занятости зарегистрированы около 325 тысяч вакансий.

"Сейчас, когда компании заявляют о приостановке своей деятельности, наша основная задача – проактивное предложение возможностей трансфера сотрудникам таких организаций в компании с массово открытыми вакансиями", – пояснила Ракова.

Также в Москве потенциальные работодатели, заявившие большое количество вакансий, могут открывать собственные рекрутинговые центры на площадках службы занятости.

Кроме того, правительство Москвы утвердило программу организации временных и общественных работ, профессионального обучения и дополнительного образования для жителей столицы, находящихся под риском увольнения.

Программу поддержки находящихся под риском увольнения работников Сергей Собянин утвердил 14 апреля. Ее осуществление является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления. Привлеченные к временным работам сотрудники предприятий получат компенсацию за вынужденный простой (за счет работодателя) и дополнительные выплаты из бюджета Москвы.

Согласно программе, привлеченные к временным работам сотрудники предприятий получат как компенсацию за вынужденный простой (за счет работодателя), так и дополнительные выплаты из бюджета Москвы. Для уволенных сотрудников на время поиска новой работы предлагаются общественные работы в центрах "Мои документы", летних павильонах "Здоровая Москва" и других городских организациях.

Помимо этого, вводятся субсидии на адаптацию работников к новому рабочему месту для предприятий и организаций, который проводят массовый перевод сотрудников структур, приостановивших свою деятельность. Обучение принятого персонала допускается либо в профильных образовательных учреждениях, либо в корпоративных университетах.