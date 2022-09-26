Россиянам рассказали, могут ли уволить сотрудника с часто болеющим ребенком

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Кандидат экономических наук, доцент кафедры управления персоналом Государственного университета управления Валерия Коновалова рассказала, может ли организация уволить сотрудника с часто болеющим ребенком. Об этом сообщает Life.ru.
Специалист отметила, что основания для расторжения трудового договора по инициативе работодателя прописаны в Трудовом кодексе РФ.
В частности, запрет на увольнение по общему правилу действует в отношении женщин с ребенком до трех лет, одиноких матерей с ребенком до 14 лет или ребенком-инвалидом до 18 лет. К этому же правилу относятся другие лица, воспитывающие такие категории детей без матери.
Данные ограничения не действуют при ликвидации организации или прекращении деятельности индивидуального предпринимателя и на ситуации с неоднократным неисполнением трудовых обязанностей при наличии непогашенного взыскания.
"Таким образом, увольнение на основании "частых больничных на ребенка" однозначно является незаконным. Формулировка "частые больничные" не правовая и законодательством не закреплена, в приказе основанием для увольнения она служить не может", – подчеркнула Коновалова.
В законодательном порядке ситуацию с сотрудником и часто болеющим ребенком можно решить переводом нанятого человека на неполный рабочий день или удаленную работу, если обе стороны не возражают, а производственный процесс позволяет.
Ранее юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала о необходимости обращать внимание на пометки в трудовой книжке потенциального соискателя в процессе поиска нового сотрудника. Кроме того, уместно проверить данные о человеке на сайте судов.
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