Юрист рассказала, как работодателю распознать сутяжника

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В процессе поиска нового сотрудника работодателю необходимо обращать внимание на пометки в трудовой книжке потенциального соискателя. Об этом заявила юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева в разговоре с News.ru.
Данные о сутяжнике или сотруднике, который ранее обращался в суд по вопросам трудового законодательства, можно проверить путем обращения в службу безопасности компании, которая занимается подобными вопросами.
Однако, если подобного подразделения в компании нет, работодатель может самостоятельно проверить данные о человеке на сайте судов. Яковлева отметила, что сутяжника также могут выдать исправления в трудовой книжке.
"Где работодатель, например, увольнял человека по статье, а суд решил, что данное решение неправомерно и заключил изменить статью на что-то другое. Но пометки при этом в трудовой книжке будут все равно заметны", – объяснила юрист.
Ранее россиянам назвали признаки работодателей-мошенников. Если в ходе собеседования работодатель не озвучил список конкретных обязанностей и гарантий в отношении зарплаты, кандидату следует отказаться от трудоустройства.
Платить за что-либо компании соискатель также не обязан, сообщила директор по персоналу компании "Первый ОФД" Елена Булкина.
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