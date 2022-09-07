Психолог рассказала, как попросить начальство повысить зарплату

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Если человек хочет, чтобы ему повысили зарплату, то он не должен оттягивать решение этого вопроса, однако важно также быть в контакте с руководством. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказала психолог Анна Девятка.

Как подчеркнула специалист, при повышении качества работы или росте нагрузки просить повышения зарплаты – нормально. При этом ждать до победного конца не стоит – если человек уже почувствовал нехватку денег, то, общаясь об этом с руководством, он может проявить недостаточную уверенность.

Прежде чем идти к начальнику с соответствующим запросом, стоит наладить с ним общение. Не лишним будет сформировать какую-то финансовую подушку, чтобы в момент разговора человек не испытывал нужды в деньгах.

"Когда у вас есть время в запасе, когда вы не испытываете нужды, у вас есть контакт с руководством, <...> можно прийти, попить кофе и просто обсудить перспективу на будущее. Нужно спросить: дорогой руководитель, я хочу зарабатывать столько, что мне нужно сделать? И хороший руководитель ему поможет составить план", – подытожила Девятка.

Ранее юрист Ирина Гукова рассказала, в каких случаях работодатель в России имеет право снизить зарплату сотрудникам. По ее словам, к таким условиям относятся форс-мажорные обстоятельства, например локдаун или санкции, напрямую затрагивающие рабочий процесс.

