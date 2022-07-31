Российские мужчины чаще женщин выбирают работу по зарплате – опрос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Мужчины в России чаще женщин при поиске работы ориентируются на критерии зарплаты и карьерных перспектив. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование рекрутингового сервиса SuperJob.
Также мужчины, выбирая работу, смотрят на наличие интересных задач. Женщины же чаще отдают предпочтение психологическому комфорту на рабочем месте, а также удобному расположению офиса.
При этом в целом представители обоих полов приоритет все равно отдают зарплате – 56% респондентов. Далее идет адекватность начальства (37%) и стабильность предприятия (35%). При этом из исследования следует, что компании осознают интересы соискателей, поэтому в числе важных преимуществ вакансии указывают именно заработок и стабильность.
Ранее сервис "Работа.ру" выяснил, сколько работающих россиян не высыпаются. О нехватке сна заявили 19% респондентов – в среднем спят они от 4 до 6 часов в сутки. Периодически высыпается 61% опрошенных.
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