Опрос показал, сколько работающих россиян никогда не высыпаются

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Аналитики сервиса "Работа.ру" выяснили, сколько работающих россиян не высыпаются. Об этом сообщает Life.ru.

Порядка 19% респондентов заявили, что им не хватает времени выспаться. На сон у них обычно от 4 до 6 часов в сутки. Периодически высыпаются 61% опрошенных, причем большинству из них хватает на отдых 5–8 часов.

При этом 18% работающих респондентов заявили, что посвящают сну 6–8 часов в день, а потому высыпаются.

Чаще всего участники опроса заявляли, что из-за недосыпа быстро утомляются и хотят спать на работе – так ответили 48% респондентов. Каждый третий пожаловался на проблемы с концентрацией.

Среди других возможных последствий – опоздания на работу, сложность в выполнении серьезных рабочих задач.

Психолог и сомнолог Елена Колесниченко объяснила, как можно выявить недосып. Говорить об этом можно в тех случаях, когда длительность сна сильно различается в будни и выходные. Опасность нехватки сна проявляется в дефиците энергии и утомляемости.

