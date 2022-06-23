Сомнолог объяснила, почему снотворные не помогают при бессоннице

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Врач, невролог-сомнолог, руководитель сомнологической службы "Унисон" Елена Царева заявила, что лекарства от бессонницы могут быть неэффективны, так как они применяются для улучшения биоритма и являются хронотропными, сообщает "Радио 1".

"Это связано с тем, что многие препараты одобрены как лекарственные средства, поэтому и требования соответствующие, а все остальные формы мелатонина, они числятся как БАДы, соответственно, требования к ним ниже", – пояснила эксперт.

Она уточнила, что действие мелатонинов есть как короткое, так и длительное. Так, длительнодействующие средства, которые есть в России, можно купить только по рецепту врача.

Врач предупредила, что в случае плохого сна необходимо идти к сомнологу и в первую очередь выполнять исследование сна, чтобы выявить нарушения, которые вызывают бессонницу. Хроническая бессонница может быть следствием позднего приема пищи, занятий спортом перед сном или употреблением кофеина.

В последние несколько лет, как отметила врач, бессонница стала фиксироваться у людей чаще. Это связано в том числе и с перенесенным коронавирусом.

"Исследования функционального МРТ показали, что зона мозга, отвечающая за сон, тоже поражается при заболевании COVID-19", – заключила специалист.

Ранее врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова перечислила причины ночных пробуждений. Человек может проснуться, по словам эксперта, из-за раннего рассвета, а также света уличных фонарей или билбордов.

Поэтому следует повесить в комнате плотные шторы или использовать маску для сна, чтобы крепче спать. Также причинами пробуждений ночью могут быть некомфортная температура в комнате или неудобная кровать.

