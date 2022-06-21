Сомнолог рассказал, чем вредна теория полифазного сна

У полифазного сна немало поклонников: в интернет-сообществах они делятся своим опытом разбивания стандартного ночного отдыха на короткие периоды. Вместе с экспертом рассказываем, стоит ли следовать за ними, чтобы выиграть время в сутках и успеть больше других.
Как на жесткой диете
Практикуя полифазный сон, люди отказываются от единого длительного отдыха ночью и спят короткими периодами в течение суток. Например, по 30 минут каждые шесть часов. Так они пытаются сэкономить время бодрствования и стать более продуктивными.
Все это из раздела научной поп-культуры, отметил сомнолог, терапевт Дмитрий Дуйкин. Серьезных исследований полифазного сна в мире не проводилось, поэтому у врачей нет оснований рекомендовать такой образ жизни, рассказал он Москве 24.
Полифазники, защищая свой метод, приводят в пример успешных людей. Известно, что Томас Эдисон, Уинстон Черчилль, Маргарет Тэтчер спали не более пяти часов в сутки. Наполеон Бонапарт с Бенджамином Франклином – не более четырех.
Однако на деле все люди разные, напомнил сомнолог. Действительно есть счастливчики, которым достаточно четырех-пяти часов сна ежедневно. Но таких людей в популяции не больше альбиносов.
Все может развиваться, как при жесткой диете, когда резко наполовину сокращают количество калорий, худеют, но потом срываются и быстро набирают прежний вес. Человек держится неделю или даже месяц, но стоит произойти какому-то сбою, он "падает" в длительный беспробудный сон более 8–10 часов. Причем с большой вероятностью проснется он после такого сна не в лучшем состоянии, рассказал эксперт.
Эксперт добавил, что объяснить все это тем, кто экспериментирует с традиционным графиком сна, очень сложно. Они все равно продолжат это делать, пока сами не убедятся, что от таких игр с организмом падает качество их жизни.
Режим сиесты
Методик полифазного сна более двадцати. Среди самых популярных – Dymaxion, при котором спят четыре раза по 30 минут через каждые пять с половиной часов. Более жесткий, Uberman, предполагает 20 минут сна через каждые 3 часа 40 минут. Самая экстремальная методика – это Tesla, когда спят 2 часа ночью и 20 минут днем.
В Калифорнийском университете проводили исследование с участием более сотни людей, которые стали ежедневно уходить днем на 20-минутный сон. Ученые отметили, что новый ритуал повысил работоспособность испытуемых, их интеллектуальные навыки и эмоциональную устойчивость.
Во многих странах дневной сон разрешен на работе. В Америке практикуют power napping – короткий "придрем", который помогает восстановить силы. Такие крупные компании, как Google, Procter&Gamble, Apple, Nike, в своих офисах имеют специальные комнаты для сна сотрудников. Подремать на работе не более 30 минут рекомендуют и в скандинавских странах.
"Однако сделать это могут только умудренные опытом сотрудники, которые давно работают и доказали свою эффективность. А вот молодым специалистам свое право на сон надо еще заслужить", – отметил эксперт.
В России короткий дневной сон называют "сном Штирлица", в офисах некоторых крупных компаний тоже есть отдельные места для такого перерыва. Но пока это редкое явление.
Средство от бессонницы
Полифазный сон не может соперничать с полноценным ночным отдыхом. Но когда у человека настоящая бессонница, теория возможной сегментации сна может помочь успокоиться. "Что мы обычно делаем, когда вдруг пробуждаемся среди ночи? Насильно заставляем себя заснуть обратно. Мы упорно лежим в постели, зацикливаясь на мысли, что теперь уж точно не уснем. Тем самым вызывая у себя поведенческую реакцию боязни самого сна", – объяснил сомнолог.
Это не бег и не подтягивания. Это вышивание, чтение, глажка, мойка посуды, протирка предметов – все, что может переключить наше внимание на длительное действие, отметил эксперт. В конце концов мозг устанет и скажет: "Все, что-то я устал монотонно всем этим заниматься, пойдем-ка спать". И человек уснет сам, без напряжения и нервотрепки.