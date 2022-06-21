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Сомнолог рассказал, чем вредна теория полифазного сна

Поспали и хватит: есть ли преимущества у полифазного сна
общество

У полифазного сна немало поклонников: в интернет-сообществах они делятся своим опытом разбивания стандартного ночного отдыха на короткие периоды. Вместе с экспертом рассказываем, стоит ли следовать за ними, чтобы выиграть время в сутках и успеть больше других.

Как на жесткой диете

Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com

Практикуя полифазный сон, люди отказываются от единого длительного отдыха ночью и спят короткими периодами в течение суток. Например, по 30 минут каждые шесть часов. Так они пытаются сэкономить время бодрствования и стать более продуктивными.

Все это из раздела научной поп-культуры, отметил сомнолог, терапевт Дмитрий Дуйкин. Серьезных исследований полифазного сна в мире не проводилось, поэтому у врачей нет оснований рекомендовать такой образ жизни, рассказал он Москве 24.

Полифазники, защищая свой метод, приводят в пример успешных людей. Известно, что Томас Эдисон, Уинстон Черчилль, Маргарет Тэтчер спали не более пяти часов в сутки. Наполеон Бонапарт с Бенджамином Франклином – не более четырех.

Однако на деле все люди разные, напомнил сомнолог. Действительно есть счастливчики, которым достаточно четырех-пяти часов сна ежедневно. Но таких людей в популяции не больше альбиносов.

Чтобы человек мог полноценно восстановить все свои ресурсы, ему, как правило, необходим единый семи-восьмичасовой сон. А перебиваясь кусками сна, можно добиться только истощения организма.
Дмитрий Дуйкин
сомнолог, терапевт

Все может развиваться, как при жесткой диете, когда резко наполовину сокращают количество калорий, худеют, но потом срываются и быстро набирают прежний вес. Человек держится неделю или даже месяц, но стоит произойти какому-то сбою, он "падает" в длительный беспробудный сон более 8–10 часов. Причем с большой вероятностью проснется он после такого сна не в лучшем состоянии, рассказал эксперт.

Полифазный сон в итоге приводит к истощению физических и эмоциональных функций. Снижается работоспособность, нарушаются циркадные ритмы, в том числе выработка мелатонина, необходимого для засыпания. Со временем все это может перерасти в депрессивные состояния, панические атаки и проявления соматических заболеваний.
Дмитрий Дуйкин
сомнолог, терапевт

Эксперт добавил, что объяснить все это тем, кто экспериментирует с традиционным графиком сна, очень сложно. Они все равно продолжат это делать, пока сами не убедятся, что от таких игр с организмом падает качество их жизни.

Режим сиесты

Фото: depositphotos/Rawpixel

Методик полифазного сна более двадцати. Среди самых популярных – Dymaxion, при котором спят четыре раза по 30 минут через каждые пять с половиной часов. Более жесткий, Uberman, предполагает 20 минут сна через каждые 3 часа 40 минут. Самая экстремальная методика – это Tesla, когда спят 2 часа ночью и 20 минут днем.

Наиболее понятная и приемлемая в плане практики методика Siesta – пять часов cна ночью и один раз 20 минут днем. В принципе, сейчас многие в таком режиме и живут. Но пять часов для ночи, конечно, мало. А вот короткий дневной можно практиковать.
Дмитрий Дуйкин
сомнолог, терапевт

В Калифорнийском университете проводили исследование с участием более сотни людей, которые стали ежедневно уходить днем на 20-минутный сон. Ученые отметили, что новый ритуал повысил работоспособность испытуемых, их интеллектуальные навыки и эмоциональную устойчивость.

Во многих странах дневной сон разрешен на работе. В Америке практикуют power napping – короткий "придрем", который помогает восстановить силы. Такие крупные компании, как Google, Procter&Gamble, Apple, Nike, в своих офисах имеют специальные комнаты для сна сотрудников. Подремать на работе не более 30 минут рекомендуют и в скандинавских странах.

В Японии есть культ дневного сна, который называется инэмури и переводится как "присутствовать и спать". Посреди рабочего дня человек может взять и заснуть ненадолго, чтобы набраться сил для дальнейшей работы.
Дмитрий Дуйкин
сомнолог, терапевт

"Однако сделать это могут только умудренные опытом сотрудники, которые давно работают и доказали свою эффективность. А вот молодым специалистам свое право на сон надо еще заслужить", – отметил эксперт.

В России короткий дневной сон называют "сном Штирлица", в офисах некоторых крупных компаний тоже есть отдельные места для такого перерыва. Но пока это редкое явление.

Средство от бессонницы

Фото: depositphotos/photographee.eu

Полифазный сон не может соперничать с полноценным ночным отдыхом. Но когда у человека настоящая бессонница, теория возможной сегментации сна может помочь успокоиться. "Что мы обычно делаем, когда вдруг пробуждаемся среди ночи? Насильно заставляем себя заснуть обратно. Мы упорно лежим в постели, зацикливаясь на мысли, что теперь уж точно не уснем. Тем самым вызывая у себя поведенческую реакцию боязни самого сна", – объяснил сомнолог.

Если спать совсем не хочется, мучить себя не надо. Лучше моментально встать с постели и начать заниматься монотонной работой – тихой, скучной, однообразной.
Дмитрий Дуйкин
сомнолог, терапевт

Это не бег и не подтягивания. Это вышивание, чтение, глажка, мойка посуды, протирка предметов – все, что может переключить наше внимание на длительное действие, отметил эксперт. В конце концов мозг устанет и скажет: "Все, что-то я устал монотонно всем этим заниматься, пойдем-ка спать". И человек уснет сам, без напряжения и нервотрепки.

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Трошина Любовь

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