Сомнолог объяснил, сколько часов нужно спать

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Сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов рассказал, что потребность в сне у каждого человека может различаться.

"Потребность в сне индивидуальна и может различаться в диапазоне от 4 до 12 часов. Большинство из нас имеют среднюю потребность в сне и нуждаются в 7–8 часах сна в сутки", – объяснил эксперт "Газете.ру".

Бузунов добавил, что очень важно прислушиваться к своему организму – не следует спать больше, чем нужно. Однако специалист также напомнил, что регулярный недосып становится причиной многих заболеваний.

Ранее врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова перечислила причины ночных пробуждений. Эксперт объяснила, что человек может просыпаться ночью из-за некомфортной температуры в спальне, неудобной кровати и ряда других причин.

Специалист отметила, что сон – очень неоднородный и динамический процесс. Человек спит циклами, каждый из которых длится около полутора часов. Внутри каждого из них есть стадии – это определенные периоды, когда мозг ведет специфическую биоэлектрическую активность.

Если человек все-таки проснулся ночью, эксперт рекомендует не смотреть на часы, чтобы не считать, сколько времени осталось до будильника.