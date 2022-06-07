Врач рассказала, как отучить ребенка спать с родителями

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Приучить спать ребенка в своей кровати нужно до двух лет, поскольку потом пробуждается страх потерять родителей. В случае когда детская кроватка стоит в комнате родителей позднее, то лучше ее не переставлять сразу, а подготовить малыша к переезду постепенно, рассказала гештальт-терапевта Мария Соснина.

По ее словам, в новой комнате ребенку можно давать играть, разместить там любимые игрушки и организовать уголок, а также определить границы родительской комнаты. Соснина отметила, что чем дольше затягивать этот момент, тем сложнее отучить малыша от родительской кровати.

Врач добавила, что иногда к переезду не готовы гиперопекающие и тревожные родители. Однако затягивание ситуации может привести к инфантилизации малыша, он не сформирует социальные и познавательные навыки, будет страдать коммуникативная деятельность.

Также, по мнению специалиста, продолжительный совместный сон может негативно сказываться на супругах. Она пояснила, что женщина все внимание начинает переключать на ребенка, от чего страдает мужчина, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Ранее детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, что для детской комнаты лучше выбирать обои спокойных и светлых тонов. Например, зеленый цвет успокаивает, желтый вселяет радость, а голубой дает надежду.

