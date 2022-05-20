Психолог объяснила, из-за чего подростки не хотят общаться с родителями

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Регулярные сравнения с окружающими и критика отталкивают подростков от родителей, рассказала Москве 24 психолог Екатерина Чапчикова. Она отметила, что нередко взрослые сами (в том числе неосознанно) ведут себя так, что детям не хочется с ними общаться.
"Подросток может избегать общения с родителями, если оно вызывает у него неприятные эмоции, такие как обида, стыд, чувство вины. Например, когда отец и мать постоянно стимулируют его "стать лучше", критикуя и сравнивая с более успешными сверстниками", – объяснила она.
Психолог добавила, что одна из важных задач этого возраста – сепарация от родителей, осознание себя как личности. Когда подросток успешно решит эту задачу, он снова проявит интерес к учебе, думая над профессиональным самоопределением. Поэтому не нужно при встрече с ребенком сразу расспрашивать его об успехах в школе (как будто в ваших отношениях это самое главное). А также не стоит ссориться из-за плохих оценок, подключая при этом заветную фразу: "Я же тебя предупреждала!"
Эксперт напомнила, что в целом для подростков важнее общение не с родителями, а с друзьями. "К тому же ребенок переживает сложный этап жизни: его организм активно меняется, происходит гормональная перестройка – из-за этого он иногда плохо себя чувствует, у него может резко меняться настроение. А еще в этом возрасте идет переоценка ценностей, формируется свой взгляд на все. Результат этих нюансов – подросток начинает чаще нуждаться в уединении", – сказала она.
Психолог также советует родителям чаще вспоминать себя в подростковом возрасте: свои мечты, интересы и проблемы. Это поможет лучше понять ребенка и сохранить с ним хорошие отношения, несмотря на сложности. Кроме того, взрослым важно смотреть на себя со стороны и обращать внимание на то, как они разговаривают со своими детьми, а потом задаваться вопросом: если бы со мной общались подобным образом, хотел бы я поддерживать отношения?
Детям очень важно чувствовать, что их любят просто так, а не за хорошее поведение и всевозможные успехи. И знать, что родителям можно рассказать все, потому что они не станут кричать, а поймут, поддержат и помогут, добавила эксперт.
Ранее детский и семейный психолог Наталия Наумова предупредила родителей, что платить детям за хорошие оценки в школе – плохая практика. По словам эксперта, у таких детей может пропасть мотивация учиться ради знаний, а останется только материальный интерес.
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