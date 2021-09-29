Психолог объяснила, почему нельзя платить ребенку за оценки

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Детский и семейный психолог Наталия Наумова рассказала Москве 24, к каким последствиям приводят попытки родителей платить ребенку за хорошие оценки в школе. По словам эксперта, у таких детей может пропасть мотивация учиться ради знаний, а останется только материальный интерес.
"Отметка – это оценка знаний, то, как ребенок подготовился, как выступил. Когда ребенок учится, важно, чтобы у него была мотивация получать не оценку из-за денег, а знания. В противном случае мы даем подмену", – объяснила эксперт.
При этом психолог подчеркнула, что выдавать ребенку деньги на карманные расходы необходимо с первого класса раз в неделю. По мнению специалиста, такой подход научит детей планировать свои траты.
Сумма, которую родители дают ребенку на карманные расходы, может быть разной – все зависит от доходов семьи. "Главное, чтобы на эту сумму не влияло поведение ребенка, его успеваемость. А когда он становится постарше, мы видим, что у него получается справляться с маленькими суммами, тогда можем давать ему деньги раз в две недели, потом раз в месяц", – добавила собеседница Москвы 24.
Также, по мнению психолога, можно поощрять ребенка премией.
Ранее исследование показало, что треть российских родителей не предусматривают в семейном бюджете такую статью расходов, как карманные деньги для своих детей. В опросе приняли участие три тысячи человек.
Среди опрошенных 71% дает чадам средства на личные нужды. Чаще всего их выдают наличными (62%), остальные отдают предпочтение банковским картам.
Большинство родителей дают деньги каждый день (38%), другие раз в неделю (36%), остальные только на крупные праздники или же раз в месяц.
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