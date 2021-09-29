Психолог объяснила, почему нельзя платить ребенку за оценки

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Детский и семейный психолог Наталия Наумова рассказала Москве 24, к каким последствиям приводят попытки родителей платить ребенку за хорошие оценки в школе. По словам эксперта, у таких детей может пропасть мотивация учиться ради знаний, а останется только материальный интерес.

"Отметка – это оценка знаний, то, как ребенок подготовился, как выступил. Когда ребенок учится, важно, чтобы у него была мотивация получать не оценку из-за денег, а знания. В противном случае мы даем подмену", – объяснила эксперт.

При этом психолог подчеркнула, что выдавать ребенку деньги на карманные расходы необходимо с первого класса раз в неделю. По мнению специалиста, такой подход научит детей планировать свои траты.





Наталия Наумова детский и семейный психолог Сначала он покупает все подряд, потом понимает, что нужно откладывать, копить, чтобы получить что-то большое и желанное. Очень важно подготовить ребенка ко взрослой жизни, когда ему будут платить зарплату. Нужно уметь не за один день все потратить и потом занимать, а планировать и распределять деньги на будущее.

Сумма, которую родители дают ребенку на карманные расходы, может быть разной – все зависит от доходов семьи. "Главное, чтобы на эту сумму не влияло поведение ребенка, его успеваемость. А когда он становится постарше, мы видим, что у него получается справляться с маленькими суммами, тогда можем давать ему деньги раз в две недели, потом раз в месяц", – добавила собеседница Москвы 24.

Также, по мнению психолога, можно поощрять ребенка премией.





Наталия Наумова детский и семейный психолог Но не надо и шантажировать ребенка тем, что если он вам нагрубил, то свои карманные деньги он не получит. Ребенок должен чувствовать, что при любых ситуациях он финансово защищен, иначе это чревато психологическими проблемами.

Ранее исследование показало, что треть российских родителей не предусматривают в семейном бюджете такую статью расходов, как карманные деньги для своих детей. В опросе приняли участие три тысячи человек.

Среди опрошенных 71% дает чадам средства на личные нужды. Чаще всего их выдают наличными (62%), остальные отдают предпочтение банковским картам.

Большинство родителей дают деньги каждый день (38%), другие раз в неделю (36%), остальные только на крупные праздники или же раз в месяц.

