Психолог усомнился в эффективности системы по выявлению агрессии у школьников по сочинению

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Для выявления склонности ребенка к агрессии недостаточно создать компьютерную программу. Такое мнение высказал член Совета по правам человека при президенте РФ, доктор психологических наук Александр Асмолов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Речь идет о проекте автономной организации "Центр изучения сетевого мониторинга молодежной среды", которая получила из бюджета свыше 1,5 миллиарда рублей. Эти деньги должны направить на разработку системы, которая будет анализировать сочинения детей и определять склонность ребенка к агрессии.

"Мы говорим, что поймем агрессию, но при этом не обладаем современными процедурами психолингвистической экспертизы, которыми владеют единицы, которые не распространены и не применимы к тому, что предлагается в озвученных вариантах", – отметил Асмолов.

По его словам, для предотвращения трагедий необходимо начать страховать социальные риски детства.

"Начать надо с того, чтобы наши педагогические вузы и факультеты выпускали профессионалов, которые не только могли бы преподавать хорошие предметные знания, но были мастерами человековедения и формирования гуманных установок личности в нашем обществе", – считает психолог.

Асмолов подчеркнул, что необходимо развивать критическое мышление у детей. Тогда, по словам специалиста, школьники не будут становиться жертвами вербовки различных организаций.

Ранее психотерапевт оценил влияние компьютерных игр на человека. По его словам, игры могут оказывать как негативное, так и позитивное влияние на человека.