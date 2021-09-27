Психолог усомнился в эффективности системы по выявлению агрессии у школьников по сочинению

Фото: depositphotos/Syda_Productions
Для выявления склонности ребенка к агрессии недостаточно создать компьютерную программу. Такое мнение высказал член Совета по правам человека при президенте РФ, доктор психологических наук Александр Асмолов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Речь идет о проекте автономной организации "Центр изучения сетевого мониторинга молодежной среды", которая получила из бюджета свыше 1,5 миллиарда рублей. Эти деньги должны направить на разработку системы, которая будет анализировать сочинения детей и определять склонность ребенка к агрессии.
"Мы говорим, что поймем агрессию, но при этом не обладаем современными процедурами психолингвистической экспертизы, которыми владеют единицы, которые не распространены и не применимы к тому, что предлагается в озвученных вариантах", – отметил Асмолов.
По его словам, для предотвращения трагедий необходимо начать страховать социальные риски детства.
"Начать надо с того, чтобы наши педагогические вузы и факультеты выпускали профессионалов, которые не только могли бы преподавать хорошие предметные знания, но были мастерами человековедения и формирования гуманных установок личности в нашем обществе", – считает психолог.
Асмолов подчеркнул, что необходимо развивать критическое мышление у детей. Тогда, по словам специалиста, школьники не будут становиться жертвами вербовки различных организаций.
Ранее психотерапевт оценил влияние компьютерных игр на человека. По его словам, игры могут оказывать как негативное, так и позитивное влияние на человека.
Школьников с опасными наклонностями хотят отслеживать по сочинениям – СМИ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: