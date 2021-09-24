Школьников с опасными наклонностями хотят отслеживать по сочинениям – СМИ

Школьников со склонностями к насилию решили вычислять по сочинениям с помощью искусственного интеллекта.

На создание специальной программы выделили более 1,5 миллиарда рублей, пишут средства массовой информации.

О том, как заранее вычислить в коллективе потенциально опасных учеников, заговорили после трагедии в Перми, где студент открыл стрельбу в кампусе.

Есть ли потенциал у новой инициативы, рассказала клинический психолог Ольга Серебровская. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.