Старое бабье лето придет в Москву на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На следующей неделе в Москву придет старое бабье лето, ожидается ясная, солнечная погода с температурой до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, в пятницу, субботу, воскресенье и понедельник в столичном регионе ожидаются дожди и облачная погода, а во вторник придет потепление.
Тишковец пояснил, что благодаря стараниям двух барических максимумов – скандинавского и сибирского – на Русском Севере сформируется мощный антициклональный зонт, который с каждым днем будет расти. По словам синоптика, в среду в центр атмосферного купола попадет Москва.
"В условиях высоких показаний барометров, которые достигнут 760 миллиметров ртутного столба, что на 15 единиц выше нормы, стрелка прибора покажет ясно, начнется настоящее, пусть старое, но все-таки бабье лето с характерной устойчивой солнечной и сухой погодой, которая продержится как минимум пять суток, что соответствует естественному синоптическому периоду", – рассказал Тишковец.
Он отметил, что в среднем температура воздуха ночью будет составлять от 0 до плюс 15 градусов. А в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 10–15 градусов.
"Вместе с бабьим летом наступит и один из красивейших периодов года, который именуют золотой осенью", – добавил Тишковец.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве начнется неклассическая золотая осень. Специалист отметил, что в нынешнем году листва будет опадать долго – как минимум до середины октября.
С начала сентября в столице выпало почти 75 миллиметров осадков. В городе было зафиксировано 16 дождливых дней. С 19 по 23 сентября прирост осадков в столице составил около 40 миллиметров – это примерно 60% месячной нормы сентября. По прогнозам метеорологов, пасмурная погода сохранится в Москве до начала следующей недели.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается в пятницу
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