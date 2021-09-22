Москва вошла в топ самых дождливых городов в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Аналитики сервиса "Яндекс. Погода" изучили данные метеонаблюдений за 10 лет и подсчитали среднее количество дней в октябре, когда в городах-миллионниках выпадало больше 1 миллиметра осадков в день.

Самой дождливой оказалась Пермь, там в среднем выпадало 68 миллиметров осадков за 13 дней. За ней следуют Екатеринбург, Новосибирск и Санкт-Петербург, в этих городах дожди шли 11 дней.

Москва заняла 9-е место рейтинга. В среднем в октябре дожди в столице идут почти 10 дней: 60 миллиметров осадков – около 6,2 миллиметра за один дождь.

"Реже всего дождь фиксировался в Волгограде и Ростове-на-Дону: в последние десять лет дождливыми там были в среднем пять-шесть дней октября. При этом в Ростове за эти шесть дней на город выливалось почти столько же воды (54 миллиметра), сколько на Санкт-Петербург за одиннадцать", – говорится в сообщении.

Также в ходе исследования выяснилось, что ростовский дождь на 70% сильнее среднего по городам-миллионникам.

Руководитель группы метеопрогнозирования "Яндекс. Погоды" Александр Ганьшин отметил постоянно существующий интерес людей к прогнозу о предстоящих дождях в городе, ведь именно от этого зависит выбор одежды на день.

"На эти вопросы отлично отвечает карта осадков, которая показывает перемещение дождевых облаков. Составлять карту осадков вместе с нами может любой человек, сообщая нам о дожде через сайт или мобильное приложение. И чем больше сообщений будут присылать люди, тем точнее будет карта и меньше промокших прохожих", – отметил Ганьшин.

Ранее сообщалось, что за последние два дня в Москве выпало почти 60% месячной нормы осадков.

