Синоптик объяснил, станет ли сентябрь 2021 года самым холодным с начала века

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

О том, что сентябрь 2021 года может стать самым холодным в XXI веке, пока говорить рано, но шансы есть. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

Ранее метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов заявил, что этот сентябрь для Москвы станет самым холодным осенним месяцем в XXI веке. По его словам, общее отклонение от нормы в сентябре будет составлять 2–3 градуса. Москвичам синоптики обещают дождь, сильный ветер, дневную температуру, не превышающую +5...+7 °C, которая будет ощущаться как при 0 °C.

"У нас есть три декады по десять дней. Две декады прошли. Сейчас у нас аномалия в 3,8 градуса холоднее нормы. По предварительным прогнозам, в последнюю декаду тоже жары не ждем, будет прохладно, температура ниже нормы, где-то чуть ближе к норме", – сказал Цыганков.





Анатолий Цыганков начальник отдела Гидрометцентра России Вероятность того, что сентябрь 2021 года станет самым холодным, есть, но надо подождать. У нас до воскресенья, 26 сентября, погода облачная, с небольшими дождями, в меру прохладная, температура чуть ниже нормы. Дневные температуры примерно +10…+12 °C, ночные – где-то +5…+7 °C.

И только в понедельник, 27 сентября, по предварительным прогнозам, москвичей ждет переменная облачность без осадков.

Эксперт добавил, что обычно среднесуточная температура сентября равна примерно +11 °C: в начале месяца она составляет порядка +13,5 градуса, а в конце отметка опускается до +8,3 градуса. "За месяц среднесуточная температура понижается практически на 5 градусов", – уточнил он.

Вместе с тем, по словам Цыганкова, если брать статистику с 2005 года, то самым теплым стал сентябрь 2018 года. Тогда среднесуточная температура воздуха составляла +14,6 градуса. А самым холодным сентябрь пока был в 2013 году. Среднесуточная температура тогда была +10,3 градуса.

Ранее главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова рассказала, когда начнется астрономическая осень. По словам эксперта, сезонные перемены погоды прогнозируются в России со среды, 22 сентября.

Как отметила эксперт, природа с этого дня начнет постепенно "засыпать". Кроме того, изменится характер осадков, которые станут площадными, будет больше облачности.

По мнению Макаровой, часто наступление астрономической осени связано с приходом золотой осени, а листопад начинается, когда столбики термометров опустятся ниже 5 градусов.

